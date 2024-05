Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. Kiedyś to były dyskoteki

Cina Club w Opolu

To wciąż działający lokal, który mieści się przy ul. Katowickiej 55 w Opolu. W naszej dzisiejszej galerii mamy dla Was fotografie z dwóch imprez zorganizowanych w 2016 roku. 2 stycznia odbyła się dyskoteka New Year Party na przywitanie 2016 roku, a druga to Ladies Night z 22 stycznia 2016 roku.