Lamborghini, Porsche, Mercedes, RAM. Oto 14 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kosztują nawet 2 miliony zł! Mirosław Dragon

Samochody używane kupują zazwyczaj te osoby, których nie stać na fabrycznie nowy model. Czasem jednak nawet używane auto może kosztować ponad 2 miliony złotych! Takie lamborghini jest do kupienia w Kluczborku. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. To nie do wiary, ile może kosztować aut z drugiej ręki. Sami zobaczcie!