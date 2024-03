Lato Kwiatów 2024 w Otmuchowie będzie czadowe! Na scenie Sylwia Grzeszczak, Marcin Daniec i Czadoman

Święto pod nazwą „Lato Kwiatów", które co roku jest organizowane w Otmuchowie to jedna z największych imprez florystycznych kraju. Co roku przyciąga tłumy wystawców, wielbicieli kwiatów i dobrej zabawy. Nie inaczej będzie w tym roku.

- Rok temu organizowaliśmy 50. Lato Kwiatów i to była bardzo huczna impreza. 51. Lato Kwiatów może nie jest jubileuszowe, ale to nie znaczy, że będzie gorsze. Przeciwnie, przygotowaliśmy dla mieszkańców i gości wiele niespodzianek i nowości – zapowiada Jan Woźniak, burmistrz Otmuchowa.

Tegoroczne Lato Kwiatów odbędzie się w dniach 5-7 lipca. Podczas konferencji prasowej, która w wtorek ( 26 marca) odbyła się otmuchowskim ratuszu przestawiono szczegółowy plan imprezy.

Gwiazdami 51. edycji imprezy będą: Skolim, Marcin Daniec, Top Girls, Czadoman oraz Sylwia Grzeszczak.

W piątek odbędzie się tradycyjny korowód rozpoczynający Lato Kwiatów, a na scenie w Rynku wystąpi Skolim. W sobotę gwiazdami wieczoru będą z kolei zespół Top Girls oraz Czadoman. Muzycznym ukoronowaniem imprezy będzie w tym roku występ Sylwii Grzeszczak.