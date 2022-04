Lekarze z USK w Opolu pierwsi w Polsce usunęli patologiczne struktury z jam serca bez otwierania klatki piersiowej

- Takich zabiegów na całym świecie wykonano dotychczas kilkadziesiąt. My przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce zabieg na natywnej zastawce trójdzielnej. W drugim przypadku, wegetacje zostały usunięte z elektrod stymulatora, a podobny zabieg został wykonany wcześniej w Zabrzu - mówi dr hab. n. med. Jerzy Sacha, koordynator Pracowni Hemodynamiki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Wegetacje to twory złożone z płytek krwi, włóknika i erytrocytów z koloniami bakteryjnymi i komórkami zapalnymi, powstałe na wskutek infekcyjnego, bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

Zabiegi ich usunięcia bez otwierania klatki piersiowej, to nowy trend w kardiologii inwazyjnej.

- Do serca wprowadziliśmy specjalne urządzenie podłączone do pompy ECMO, która wypompowywała krew wraz z wegetacjami i poprzez system filtrów wpompowywała z powrotem do krążenia pacjenta - mówi dr Sacha. - Widzimy w tej metodzie także szansę na usuwanie skrzeplin i guzów z serca.