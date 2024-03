Lewica chce stworzenia Opolskiej Rady Równości. To ukłon w stronę społeczności LGBT+

- W Polsce w ostatnich lata były takie inicjatywy, gdzie ogłaszano całe regiony strefami wolnymi od LGBT. Opolskie na szczęście się tego ustrzegło, ale można zrobić więcej i wyjść naprzeciw potrzebom mniejszości. Nie tylko seksualnych, ale też narodowych czy etnicznych - mówił na wtorkowej (12.03) konferencji prasowej Jerzy Przystajko, lider opolskiej listy Lewicy do sejmiku województwa

Ugrupowanie proponuje powołanie Opolskiej Rady Równości, czyli ciała doradczego, które miałoby wyznaczać kierunki rozwoju województwa.

- Rolą rady byłoby również pilnowanie, by w strategicznych dla regionu dokumentach perspektywa kobiet, osób LGBT+ oraz innych mniejszości była uwzględniana - wyjaśniał Maciej Kruszka, współzałożyciel stowarzyszenia Tęczowe Opole i współorganizator Marszu Równości w stolicy regionu, a teraz bezpartyjny kandydat do sejmiku województwa z listy Lewicy. - Tęczowe Opole w ubiegłym roku opublikowało raport, z którego wynikało, że 75 proc. osób ze społeczności LGBT+ chce opuścić nasze województwo. Musimy temu przeciwdziałać, bo to jest bardzo duży potencjał, który każdego roku tracimy.