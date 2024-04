Lodówki społeczne, a nie śmietniki, po świętach pękają w szwach. Ale tylko przez moment

- Teraz wiem, że tak się nie da – przyznaje. – Po czterech dniach domownicy nie mogli już patrzeć na sałatki, a ja przerabiałam je na różne sposoby, żeby nie wyrzucić. Podobnie było ze słodkościami. W tym roku, gdy tylko goście wyszli, spakowałam to, co zostało i obdzieliłam znajomych, u których wiem, że się nie zmarnuje. Resztę zawiozłam do lodówki społecznej w Opolu. Zebrały się tego dwie spore torby. W domu zostało bardzo niewiele, tyle co na poniedziałkowy obiad.