Ma 103 lata i nie dała się koronawirusowi! 103-letnia Teresa Wójcik z Wędryni przeszła chorobę bez objawów

Teresa Wójcik trafiła 20 kwietnia do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Wtedy wojewoda Adrian Czubak zdecydował, że ewakuowani zostaną wszyscy podopieczni Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach, gdy stwierdzono u nich wirusa SARS-CoV 2.

- Babcia nie chciała jechać do szpitala, bo nie miała żadnych objawów choroby! - mówi Małgorzata Kott, wnuczka pani Teresy.

Stan zdrowia kobiety od początku wydawał się lekarzom ponadprzeciętnie dobry, zwłaszcza jak na taki wiek. Jest to zjawisko na skalę europejską! - mówi Jarosław Kończyło, dyrektor SP ZOZ-u w Kędzierzynie-Koźlu.

Jeśli w poniedziałek wyniki piątego wymazu potwierdzą wyzdrowienie, pani Teresa będzie mogła wrócić do domu.

Koźle: 103-latka na najlepszej drodze do pokonania COVID-19!

Kiedy lekarze powiedzieli jej żartobliwie, że trafi pewnie do Księgi Rekordów Guinnessa, Teresa Wójcik odparła, że nie chce trafić do żadnej księgi, tylko do domu.

- Babcia jeszcze na początku ubiegłego roku mieszkała sama w domu w Wędryni! - mówi Małgorzata Kott. - Pomagali jej sąsiedzi oraz mieszkający w sąsiedniej wiosce syn, a mój tata, który niestety zmarł po ciężkiej chorobie. To podłamało babcię, wtedy zdecydowała się zamieszkać w kameralnym Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach.