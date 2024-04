Zamiast debaty przed drugą turą wyborów, kandydaci spotkali się w sądzie. Kto w najbliższą niedzielę zostanie wójtem Tarnowa Opolskiego?

W uzasadnieniu sąd wskazał, że z materiału dowodowego w żaden sposób nie wynika, aby Chudowska nie chciała lub nie była gotowa do debaty w Radiu Opole. Sąd nie uwierzył także w wersję Rudolfa Urbana, że jest to „nadinterpretacja jego postu”, podkreślając, że była to jednoznacznie brzmiąca wypowiedź. Na koniec sąd zauważył, że wiadomości e-mail, jakie wymieniali pełnomocnicy wyborczy obu komitetów, przeczą tezie, że debata z mieszkańcami miała być ustawiona.

- To, co napisałem, opierało się na informacjach, które posiadałem w owym czasie. Stwierdziłem, bazując na mojej wiedzy, że to najwyraźniej druga strona wycofała się z udziału w debacie. Nie posiadałem pełnej pewności co do wszystkich faktów, więc podzieliłem się tym, co wiedziałem. Czy na podstawie tego należało od razu inicjować postępowanie wyborcze? Mam co do tego wątpliwości. To była decyzja drugiej strony. Zostaliśmy wezwani do sądu, gdzie mieliśmy możliwość przedstawienia naszych argumentów. Nie zgadzam się z wyrokiem wydanym przez sąd w pierwszej instancji. Z tego powodu złożyliśmy apelację i obecnie oczekujemy na jej wynik – tłumaczy w rozmowie z nto Rudolf Urban.