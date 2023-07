Makabryczne odkrycie na osiedlu w Opolu. Znaleziono zwłoki małżeństwa. Prokuratura wyjaśnia, co się wydarzyło. Są już pierwsze ustalenia

Ciała małżonków znalazł w poniedziałek 25 lipca, w godzinach porannych, znajomy pary, który przyszedł do ich mieszkania.

Jak ujawniają śledczy, zwłoki mężczyzny zostały znalezione w okolicznościach wskazujących na to, że targnął się on na własne życie.

- Natomiast co do prawdopodobnych przyczyn zgonu kobiety, to tutaj trudno snuć jakieś hipotezy. Niewykluczone, że doszło do zgonu po zażyciu jakiś substancji toksycznych - mówi Stanisław Bar.