Mateusz Morawiecki w Opolu i Nysie zachęcał do głosowania na Michała Dworczyka w wyborach do Europarlamentu

W sobotę (18 maja) pod ratuszem w Opolu odbyła się konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Były premier zachęcał do tego by 9 czerwca oddać głos na swojego współpracownika.

- Chciałbym wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny poprosić o głos na Michała Dworczyka. To numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jest to człowiek skuteczny, a w najbliższym czasie potrzebujemy ludzi wiarygodnych i skutecznych. Teraz kiedy widzimy, że ambitna Polska, która jest pragnieniem wszystkich nas, hamuje, potrzebujemy nowego paliwa, nowego napędu. Z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej szybkiego rozwoju. Jedne wybory z nami, ale te wybory w naszych małych Ojczyznach są osadzone w pewnym szerszym kontekście – wyborów europejskich. W Europie walczymy o bardzo ważne sprawy. O to, żebyśmy nie byli zdominowani przez innych – mówił Morawiecki.