Memy na wakacje 2023. Wielkie odpoczywanie oficjalnie rozpoczęte! Te memy rozbawią was do łez!

Okres letniego wypoczynku to czas na który czekają głównie uczniowie. W tym roku czekają ich aż 73 odpoczynku. Wakacje 2023 to długie wakacje

ostatni dzwonek

rozdanie świadectw

pożegnanie z nauczycielami oraz szkolnymi koleżankami i kolegami

Ile dni wolnych w wakacje 2023?

Koniec roku szkolnego wypada 23 czerwca, natomiast dzień później, czyli 24 czerwca, oficjalnie rozpoczęły się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2023 roku. Jednak rozpoczęcie nowego roku szkolnego przesunie się w czasie, ponieważ 1 września wypada w piątek. Dlatego Uczniowie powrócą do szkół 5 września - w poniedziałek. Co to oznacza w praktyce? Dłuższe wakacje. Łącznie uczniowie cieszyć się mogą w tym roku wyjątkowo długim czasem odpoczynku od edukacji - wakacje 2023 to 73 dni wolnego!

Wakacyjny urlop 2023. Warto zaplanować

Co wypływa z kalendarza wakacyjnego dla osób pracujących? Na pocieszenie można powiedzieć, że 15 sierpnia (wtorek) wypada Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Planując urlop warto mieć to na uwadze, gdyż biorąc dwa dni wolnego, pojawia się możliwość skorzystania np. z przedłużonego weekendu.