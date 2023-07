Mieszkańcy Niemodlina stawiają czoło pladze much, która uprzykrza im życie. "Nie możemy otworzyć nawet okna". Skąd wzięły się te owady?

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz, zapewnia mieszkańców, że urzędnicy podejmują wszelkie działania w celu zrozumienia przyczyn plagi. Opryski zewnętrzne nie wchodzą jednak w grę z uwagi na konsekwencje dla innych owadów i zwierząt, które również pełnią ważną rolę w ekosystemie.

Mieszkańcy podejrzewają jednak, że za plagę much może odpowiadać pobliska ferma drobiu.

- Nie ma potwierdzenia i pewności, co do powiązań tych problemów z funkcjonującymi na naszym terenie fermami drobiowymi i działalnością rolniczą, gdyż podobne sytuacje zanotowano również w innych regionach kraju, gdzie nie prowadzi się działalności rolniczej. Według opinii znawców tematu, prawdopodobnie warunki pogodowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się much - tłumaczy burmistrz Dorota Koncewicz.