Co dalej z inwestycjami z Polskiego Ładu? Poseł Ociepa apeluje o dalsze konkursy. W tle kontrowersje spowodowane funduszem covidowym

- Zmienił się rząd i pytanie, co dalej z tymi programami będzie. Ja chciałbym jako poseł Ziemi Opolskiej skierować do premiera Donalda Tuska interpelację w sprawie przyszłości tego programu – mówi poseł OdNowy Marcin Ociepa.

Ociepa podkreślił, że te drogie inwestycje, niegdyś poza zasięgiem finansowym wielu samorządów, dzięki wsparciu rządowemu mogły stać się rzeczywistością. Przykłady takich projektów to rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Grodkowie czy modernizacja szpitala w Krapkowicach , które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ciągu swoich dziewięciu edycji przekazał opolskim samorządom ponad 2 miliardy złotych i stał się fundamentem dla licznych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Dzięki tym środkom, udało się zrealizować projekty takie jak budowa dróg, kanalizacji, rozbudowa szpitali, szkół i hal sportowych. Poseł Marcin Ociepa ocenia to jako "skok cywilizacyjny".

Ociepa: z nowych inwestycji korzystają wszyscy

Na końcu Marcin Ociepa zaapelował do wszystkich parlamentarzystów, by wsparli ten projekt, niezależnie od afiliacji politycznej, podkreślając, że na końcu to mieszkańcy skorzystają z owoców tych działań, niezależnie od swoich poglądów politycznych.