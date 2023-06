Mieszkaniec Kluczborka sam zbudował żaglowiec. Efekt jest niesamowity. Niebawem pierwszy rejs

- Myślałem, że uwinę się w 6 lat, ale przyszły niedomagania, operacje, później pandemia i tak to się przeciągnęło – wyjaśnia.

Pan Janusz marzył o własnym jachcie, ale na jego zakup nie było go stać , więc postanowił, że sam go sobie zrobi. Na realizację marzenia poświęcił 17 lat.

Mieszkaniec Kluczborka na pracę przy żaglowcu poświęcał każdą wolną chwilę.

Jacht z Kluczborka to pływający kamper

To luksusowy pływający kamper, który ma wewnątrz wszystko, czego potrzeba do życia – są dwie sypialnie (w sumie dla 4 osób), kapitański kącik do nawigacji, toaleta, kuchnia wyposażona w kuchenkę, dwie lodówki, a nawet barek.

Wszystko tak zaprojektowane i wykonane, by zajmowało jak najmniej miejsca i było jak najbardziej funkcjonalne. Stąd pełno jest pomysłowych schowków (np. silnik ukryty jest pod schodami, deskę do krojenia wysuwa się z kuchennej lady).