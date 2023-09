Wycieczka do studia Harry'ego Pottera w Londynie, gdzie kręcono słynne filmy. Podpowiadamy, jak to zrobić i ile to kosztuje [ZDJĘCIA]

Studio filmowe Warner Bros. pod Londynem to dla wielbicieli Harry`ego Pottera jak wejście do świata marzeń. To właśnie tam kręcono serię filmów o młodym czarodzieju. Podpowiadamy, jak samemu zorganizować wyjazd do studia Harry'ego Pottera, z jakimi kosztami wiąże się taka wycieczka i czy jest naprawdę warta swojej ceny.

Książki i filmy o przygodach Harry`ego Pottera porwały miliony na całym świecie i są wielkim zjawiskiem kulturowym. Seria ta ma setki milionów fanów na świecie, a mnóstwo dzieciaków (tych starszych i młodszych) marzy o wizycie w Warner Bros. Studio Tour London, gdzie kręcono sceny do filmu o przygodach młodego czarodzieja.

Jeśli planowałeś taki wyjazd lub wiesz, że twoje dzieci bardzo chciałyby tam się znaleźć, ta garść informacji na temat organizacji wyjazdu i jego kosztów może ci się bardzo przydać.

Studio Harry'ego Pottera w Londynie. Po pierwsze: termin i bilety

Najpierw musisz ustalić z pewnym wyprzedzeniem, kiedy chciałbyś odwiedzić studio. Raczej trudny będzie wyjazd z dnia na dzień, ze względu na to, że prawdopodobnie nie zdołasz kupić biletów wstępu „na już".

Bilety kupujemy bezpośrednio na stronie studia (www.wbstudiotour.co.uk). My przyjęliśmy koszty dla rodziny w formule 2+2, czyli dwójka dorosłych i dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Bilet dla takiej rodziny do WB Studio kosztuje 160 funtów (czyli 860 zł), czyli niewiele więcej od kosztów wstępu do Energylandii. Bilet jednorazowy dla dorosłego to koszt 51,5 funta (277 zł), a dla dzieci (4-15 lat) 40 funtów (215 zł). Młodsi wchodzą bezpłatnie. Na stronie studia kupujemy bilety z rezerwacją terminu. I tu zaczyna się problem. Na przykład we wrześniu, październiku i listopadzie jest zaledwie po kilka dni w każdym miesiącu, na które można jeszcze kupić wejściówkę. Jeśli natomiast zaplanujemy wyjazd np. w najbliższe ferie zimowe, to teraz mamy spore pole do rezerwacji. Bilety kupujemy jak każdy inny towar w internecie. Przyjdą na wskazany przez nas adres mailowy. Możemy je wydrukować lub mieć w telefonie. Ważne, żebyśmy je mieli, bo już na miejscu będziemy je musieli pokazać co najmniej trzy razy.

Po drugie: jak dostać się do Londynu i do studia Warner Bros.

Do Londynu jedyną rozsądną opcją wydaje się lot samolotem. Tanie linie lotnicze oferują jesienne bilety do stolicy Wielkiej Brytanii już od 100 złotych za osobę. Wszystko zależy od terminów, które wybierzemy. Jeśli interesują nas jak najniższe koszty transportu, warto zacząć obserwować ceny biletów już co najmniej dwa miesiące przed planowanym wylotem.

My z lotniska Londyn Stansted do samego miasta dojechaliśmy pociągiem (Stansted Express), a bilet kupiony wcześniej przez internet kosztował 37 funtów (199 zł) w jedną stronę dla całej naszej czwórki. Studio Warner Bros. mieści się w miejscowości Watford na północny zachód od Londynu. Dojechać tam można metrem z przesiadką na koleją podmiejską, lub klasycznym pociągiem (linia Northern) ze stacji kolejowej London Euston w cenie 34.50 funta (200 zł) za całą rodzinę w obie strony. Bilet możemy kupić w kasie na miejscu lub przez internet. Po około 45 minutach wysiadamy na stacji Watford Junction. Nie sposób przeoczyć stacji, a to za sprawą perfekcyjnej informacji w brytyjskich pociągach. Zresztą na tej stacji wysiądzie połowa pasażerów. Po wyjściu ze stacji kolejowej od razu natrafimy na mały dworzec autobusowy, skąd odjeżdżają bezpłatne autobusy do studia. Żeby do niego wejść, trzeba pokazać nasz bilet wstępu stewardowi w pomarańczowej kamizelce, który tam będzie stał. Autobusy są charakterystycznie obrandowane znakami studia i podobizną Pottera.

20 minut później dotrzemy do studia. Tam przy wejściu pokażemy bilety i przejdziemy do kontroli bezpieczeństwa. Potem wejdziemy do wielkiego holu z barami i ogromnym spiżobrzuchem ukraińskim, smokiem z ostatniej części historii Harry`ego Pottera. Tam już zaczniemy czuć magię tego świata.

Po trzecie: Zwiedzanie studia Harry'ego Pottera i ile trzeba zarezerwować na to czasu

Studio filmowe Harry'ego Pottera jest bardzo duże, pełne atrakcji dla fanów. Minimalna ilość czasu na jego zwiedzanie to przynajmniej trzy godziny. My spędziliśmy tam pięć godzin, ale tylko dlatego, że zbliżała się 22:00, czyli godzina zamknięcia studia. Dlatego też lepiej kupić bilety wstępu na godziny przedpołudniowe niż późniejsze, jeśli nie chcemy się potem spieszyć.

Pamiętajmy, że w środku będziemy kuszeni wiele razy rzeczami, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Za zdjęcia i krótkie filmiki naszych dzieciaków w scenerii filmowej (fani mogą otrzymać wideo, w którym sami latają na miotle jak Harry Potter) trzeba będzie zapłacić 40 funtów (232 zł). Znane z filmu piwo kremowe zamówione w barze to trochę ponad 7 funtów (38 zł), ale można zabrać ze sobą na pamiątkę kufelek. Półki sklepowe wprost uginają się od gadżetów filmowych. Ceny od kilku do kilkudziesięciu funtów. Bejsbolówka z nazwą któregoś z domów Hogwartu to np. koszt 25 funtów (134 zł).

Po wizycie w studiu filmowym młodzi wielbiciele Pottera wyjdą z pewnością lekko oszołomieni. Będzie to dla nich atrakcja na najwyższym poziomie. Do Londynu wrócimy dokładnie tą samą drogą. Bez problemu zdążymy do naszych hoteli czy miejsc noclegowych, bo metro w tym mieście działa do północy.

Po czwarte: koszty noclegów, transport i posiłki w Londynie

Londyn jest miastem drogim, a noclegi są tam bardzo drogie. W najlepszej sytuacji są osoby, które mają bliskich w stolicy UK. Korzystając z gościnności rodziny można sporo na takiej wycieczce zaoszczędzić. Najtańsza opcja, jaką znaleźliśmy podczas sierpniowego wyjazdu do Londynu, był pokój hotelowy dla czterech osób ze śniadaniem za ok. 100 funtów za dobę (538 zł). Szukając noclegów, można sprawdzać np. strony internetowy sieci Premier Inn lub Travelodge. Charakteryzuje je solidna jakość za rozsądną cenę.

System płatności za metro w Londynie wydaje się na początku mocno skomplikowany, po jednym dniu staje się jednak bardzo prosty. Jest kilka sposobów płatności, my wybraliśmy płacenie z pomocą kart bankomatowych. Przy wejściu do metra, przykładamy kartę do czytnika, po wyjściu robimy to samo. System sam pobiera opłatę. Na przykład za podróż w obrębie trzech pierwszych stref miasta system pobierze 2,80 funta (15 zł) za jednorazowy przejazd. Gdybyśmy chcieli kupić jednorazowy bilet kartonowy w automacie, zapłacimy 150 procent więcej!

Jeśli np. w strefie I-III pojedziemy 5-6, system pobierze nam z karty tylko równowartość biletu dziennego, czyli niespełna 10 funtów (54 zł), a resztę podróży odbędziemy już za darmo. Posiłki to ostatnia pozycja z obowiązkowych wydatków. W normalnej restauracji cena za cztery dania i napoje może wynieść od 80 do 100 funtów (430-540 zł). Jeśli jednak pójdziemy do słynnych marketów, jak np. Borough Market lub Camden Town (które są same w sobie atrakcją turystyczną), to zapłacimy za posiłek może połowę tej sumy lub nawet mniej. Taniej można zjeść też w klasycznych pubach, które mają całkiem smaczne menu.

Koszty wyjazdu w Studia Warner Bros. zależą więc od wielu czynników. Możemy je zmniejszać, skracając wizytę. Wersja z 2 noclegami wydaje się możliwie najkrótsza. Z każdym kolejnym noclegiem koszty będziemy powiększać, ale też otrzymamy szansę na lepsze zobaczenie samego Londynu, które jest fascynującym miastem.

Studio Warner Bros. mieści się w miejscowości Watford na północny zachód od Londynu.

Strefa Biznesu: Gdzie się wybrać na przedłużone wakacje?