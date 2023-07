Minister Adamczyk w Opolu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg da miastu 8,8 mln zł na pięć modernizacji dróg

- Wszystko co dziś się w Polsce buduje, robi się na najwyższym światowym poziomie technologicznym – powiedział Andrzej Adamczyk minister infrastruktury podczas uroczystości podpisania umowy, która miała miejsce w opolskim Urzędzie Wojewódzkim. - Skończyliśmy z kompleksami, dziś to my jesteśmy odnośnikiem jak się buduje i w jakich technologiach – dodał minister.