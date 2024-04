Mistrzowie parkowania z Opola. Parkują auta w poprzek, na chodnikach i na zakazach. Jak tak można? Mirosław Dragon

Niektórzy kierowcy wjeżdżają niemal do sklepu, parkując pod samymi drzwiami. Inni zajmują po dwa, a czasami nawet po trzy miejsca parkingowe. Chodnik to dla nich plac parkingowy. Wy też znacie takich mistrzów parkowania? Jeśli tak, to prześlujcie nam zdjęcie.