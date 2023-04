Na obowodnicy Opola doszło do wypadku. Zderzyły się tam osobowe bmw i ciężarówka

We wtorek 18 kwietnia o godzinie 16.26 doszło do wypadku na obwodnicy północnej Opola – to droga krajowa nr 94.

Zderzyła się tam ciężarówka (DAF) z samochodem osobowym marki bmw. Jedna osoba została poszkodowana.

Ruch na obwodnicy Opola był utrudniony w obu kierunkach.

Na miejscu były trzy zastępy straży pożarnej z Opola, policja i karetka pogotowia

Policja ustala, jak doszło do wypadku.