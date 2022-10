Na opolskim rynku rozpoczął się Festiwal Czekolady. Czeka nas weekend słodkości. Zapraszamy do Opola Łukasz Biernacki

Czekolada, praliny i słodycze, to one przez najbliższy weekend będą królować na opolskim Rynku. Do miasta zjechali najlepsi cukiernicy z kraju i znakomici goście.