Na Opolszczyźnie osiedliło się w 2021 roku siedem rodzin z dalekiego wschodu. Rodacy w Kazachstanie ciągle czekają na powrót do Polski

W tym roku rodziny repatriantów trafiły do gminy Dobrodzień, do Nysy oraz do Opola. Wszędzie tam zostały zaproszone przez władze samorządowe, które jednocześnie udzieliły im pierwszego wsparcia i zapewniły mieszkania. Dwie rodziny, liczące w sumie 6 osób, przyjechały do gminy Kietrz, ściągnięte przez swoich krewnych. Kolejna para w czasie pobytu w ośrodku adaptacyjnym sama znalazła sobie mieszkanie w Opolu, kupiła je korzystając z rządowego dofinansowania i wyremontowała.

Rekordowy pod względem repatriacji był na Opolszczyźnie rok 2014, kiedy to osiedliły się w województwie 52 osoby. Aż 47 osoby sprowadziła wtedy gmina Byczyna, która do dziś jest swoistym liderem w tej kategorii, bowiem od 2010 roku przyjęła 83 repatriowane osoby. Opole w tym czasie przyjęło 21 repatriantów. Nysa – 7.

W roku 2020 przyjechało na Opolszczyznę 30 rodaków. Poza tym w ciągu ostatnich dziesięciu lat przyjmowaliśmy niewielu przesiedleńców, od jednej do 11 osób rocznie. Na 72 gminy w województwie zaproszenia wystosowało od 2010 roku zaledwie kilkanaście.