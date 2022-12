Na tym przejściu dla pieszych ciężarna 25-latka straciła dziecko. Teraz jest tu już znacznie bezpieczniej Mateusz Majnusz

Przejście dla pieszych na ul. Oświęcimskiej należało do jednego z najniebezpieczniejszych w Opolu. Aby to zmienić, zamontowano tutaj czujniki, które w momencie zbliżania się pieszego do przejścia, będą zwiększać moc oświetlenia przejścia. Wszystko po to, aby pieszy czuł się na przejściu bezpiecznie.