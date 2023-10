Nara hajs! Frele wróciły na fest. Teraz po śląsku nagrały cover zespołu Coldplay. Posłuchajcie

Najnowsza piosenka to „Paradise" zespołu Coldplay. W śląskiej wersji Frel jest to „Nara hajs" , czyli pożegnanie z pieniędzmi. Piosenka o tym, jak ciężko przeżyć do pierwszego.

Kim są Frele

Frele zasłynęły ze śpiewania światowych przebojów po śląsku. I tak: „Shallow” to w ich wersji było „Szaloł”, „Despacito” to „Dejta cicho”, a „Girl On Fire” to „Hajer”.