Nerwowi wyborcy podarli karty do głosowania. Grozi za to do 3 lat więzienia

Jak informuje mł. asp. Dariusz Świątczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w czasie niedzielnych wyborów w Nysie oraz w Paczkowie trzykrotnie doszło do zniszczenia kart do głosowania, wydanych już wyborcom. Stało się to na oczach członków komisji, którzy zawiadomili policję.

- Patrol policji zdążył wylegitymować dwóch mężczyzn. Natomiast kobieta, która dopuściła się takiego czynu w Nysie, wyszła przed przyjazdem policji. Trwa ustalanie jej tożsamości - mówi mł. Asp. Dariusz Świątczak.

Mężczyźni staną przed sądem. Zgodnie z art. 248 Kodeksu Karnego, niszczenie przerabiania lub podrabianie protokołów lub innych dokumentów wyborczych i referendalnych jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W wyborczą niedzielę policja odebrała kilka innych zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa.

Także w Nysie jeden z komitetów wyborczych zgłosił zniszczenie plakatu wyborczego poprzez jego zaklejenie. Zniszczenia materiałów wyborczych miało też miejsce w Kluczborku.