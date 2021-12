Nie żyje Tadeusz Horoszkiewicz, nestor opolskiego dziennikarstwa

- Pogrążeni w smutku informujemy, że dzisiaj w nocy w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Horoszkiewicz, nestor opolskich mediów. Z telewizją związany od 1962 roku. Współtwórca TVP3 Opole, jej dziennikarz, prezenter, operator i kierownik a w ostatnich latach kolaudator w dziale reportażu. Nasz autorytet. Syn powstańca śląskiego Romana Horoszkiewicza - poinformowało na swoim fanpage TVP3 Opole.

- Kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z fotografią, on był już autorytetem - wspomina Krzysztof Świderski, wieloletni fotoreporter Nowej Trybuny Opolskiej, dziś już na emeryturze. - Podziwiałem to, co robił. Dla mnie był on wówczas niedoścignionym wzorem.