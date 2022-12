Nowe brzmienie Radia Opole. W 2023 roku będą zmiany na antenie popularnej rozgłośni

"Dobry Moment" i "Twoje Radio Opole" nadal pozostaną w ramówce

O to, by każdego dnia mieć "Dobry Moment", i to jeszcze przed południem, zadba Iwona Tokarska. To typowo towarzyszące pasmo nadawane od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00 wzbogacą comiesięczne cykle tematyczne. W styczniu będzie to cykl pt. "A to ciekawe", czyli historie pozornie nieznaczących odkryć, które okazały się istotne dla rozwoju technicznego lub społecznego ludzkości.