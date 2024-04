Nowy punkt w Galerii Dekada. To będą produkty dla domu znanej marki. Kiedy otwarcie?

– Cieszę się, że możemy poszerzyć ofertę Dekady Nysa o tak znaczącą markę jak Ambition. Nowy salon jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty wysokiej jakości, które ułatwiają codzienne przygotowywanie posiłków i wyrażają ich styl życia – mówi Maciej Kwit, dyrektor galerii handlowej Dekada Nysa. – Otwarcie salonu wiosną koresponduje z sezonowym zainteresowaniem posiłkami na świeżym powietrzu i spotkaniami w gronie najbliższych. W ofercie Dekady Nysa znajduje się również szeroki asortyment produktów spożywczych, dostępnych w sieci Carrefour, niezbędnych do organizacji wiosennych pikników czy grilla. Ta oferta idealnie wpisuje się w ten czas i jestem przekonany, że połączenie bogatego asortymentu produktów spożywczych z nową ofertą AGD spotka się z ciepłym przyjęciem naszych klientów – dodaje.

Galeria handlowa Dekada Nysa jest ważnym punktem na mapie zakupów w regionie. Znajdująca się w sercu Nysy galeria jest łatwo dostępna i stanowi wygodne miejsce na zakupy i rozrywkę.

W ofercie galerii na powierzchni blisko 20 tys. mkw. znajduje się 55 lokali handlowo-usługowych. Do najemców obiektu należą m.in.

Carrefour Market,

Empik,

RTV Euro AGD,

Reserved,

Diverse,

Big Star,

4F,

Ryłko,

Vistula,

Wólczanka,

CCC,

Kubenz,

Monnari,

Triumph, sklepy

Rossmann

Douglas

Half Price

Pepco.



Część handlową dopełnia oferta usługowa oraz restauracje i kawiarnie. W marcu tego roku do oferty gastronomicznej Warto przypomnieć, że do galerii dołączyła jedna z najszybciej rozwijających się sieci w Polsce – Zahir Kebab. W strefie rekreacyjno-rozrywkowej znajduje się ogólnodostępna przestrzeń coworkingowa oraz plac zabaw dla dzieci Kids Play. Za komercjalizację galerii odpowiada firma BOIG The Blue Ocean Investment Group.