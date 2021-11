Obwodnica Niemodlina już otwarta. Drogę Opole - Nysa pokonamy teraz szybciej. Odetchną też mieszkańcy Niemodlina i Sosnówki

Na tę ważną trasę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Walczyli o nią m.in. wychodząc na drogę krajową nr 46 i blokując ją kilka razy przez wiele godzin, chodząc tam i z powrotem po przejściach dla pieszych. Starały się o nią również władze gminy.

- Nie było miesiąca bym nie jeździła w tej sprawie do Warszawy, do ministerstwa i generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad - wspomina Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina. - Napisałam w tej sprawie list do wszystkich 460 posłów, zabiegałam o wsparcie opolskich parlamentarzystów bez względu na barwy polityczne i w końcu udało się.