Od czwartku Opolanie mogą rozliczać PIT-y. Najwygodniej zrobić to przez internet. Nie wszyscy jednak chcą z tego skorzystać

- To wyraźny sygnał, że cyfrowa transformacja w zakresie rozliczeń podatkowych zyskuje na znaczeniu, oferując użytkownikom nie tylko wygodę, ale również dostęp do systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – dodaje.

Proces logowania i rozliczania się przez internet jest prosty i intuicyjny

Podatnicy mogą zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, wykorzystując Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel, co daje im dostęp do wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej. To ułatwienie pozwala na szybką weryfikację danych i ewentualne dokonanie korekt, co znacząco upraszcza cały proces rozliczeniowy.