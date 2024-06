Odra Opole pożegnała kilku zawodników i ogłosiła nazwisko nowego dyrektora sportowego

Do tej pory Odra oficjalnie nie poinformowała o pozyskaniu żadnego nowego piłkarza. Kilkanaście dni temu jej nowym trenerem został jednak Radosław Sobolewski, a teraz do klubu Leszek Bartnicki. Będzie on pełnić rolę dyrektora sportowego. To były dziennikarz sportowy, który następnie pracował w takich klubach jak Chojniczanka Chojnice, Motor Lublin, GKS Tychy czy Resovia. W klubie z Rzeszowa przez ostatni rok sprawował funkcję prezesa.