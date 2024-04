Oni wygrali w powiecie opolskim. Kto musi oddać władzę, kogo czeka dogrywka? Oficjalne wyniki na burmistrzów i wójtów

W niektórych gminach, gdzie kandydaci nie mieli rywali, głosowanie wydawało się formalnością. W innych bój był zacięty. W dwóch gminach powiatu opolskiego czeka nas druga tura. Są też włodarze, którzy będą musieli pożegnać się z władzą. Zobaczcie, kto został burmistrzem lub wójtem w gminach w powiecie opolskim.

Wyniki wyborów w Chrząstowicach

W Chrząstowicach wybory były niekonkurencyjne, co oznacza, że Florian Ciecior, starający się o reelekcję, nie miał kontrkandydata. Nie oznaczało to jednak, że kolejną kadencję miał gwarantowaną. W takiej sytuacji wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi, zaznaczając na kartach do głosowania „tak” lub „nie” przy jego nazwisku. Aby zostać wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, na kandydata musiała zostać oddana więcej niż połowa ważnych głosów. Florian Ciecior ubiegał się o fotel wójta Chrząstowic z komitetu Śląscy Samorządowcy. Poparło go 1826 wyborców. Przeciw było 389 głosujących. To oznacza, że 84,34 procent głosujących było zdania, iż Florian Ciecior powinien rządzić przez kolejną kadencję.

Wyniki wyborów w Dąbrowie

Na kolejną kadencję została wybrana również Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. Ona również nie miała kontrkandydata, a poparcie dla niej wyraziło 80,02 procent głosujących (2171 głosów za, 648 przeciw).

Wyniki wyborów w Dobrzeniu Wielkim

W Dobrzeniu Wielkim o najwyższy urząd w gminie walczyło trzech kandydatów. Piotr Szlapa zmierzył się z Romanem Kołbucem oraz Moniką Ledwolorz-Gierok. Cała trójka startowała z własnych komitetów, ale wyborcy zdecydowali, że to Piotr Szlapa zostanie wójtem na kolejną kadencję.

Piotr Szlapa uzyskał 69,66 procent poparcia (oddano na niego 2475 głosów). Druga w kolejności była Monika Ledwolorz-Gierok z poparciem 20,52 procent (729 głosów), a trzeci Roman Kołbuc, na którego zagłosowało 9,82 procent wyborców (349 głosów).

Wyniki wyborów w Komprachcicach

W Komprachcicach urzędujący wójt - Leonard Pietruszka - również nie miał kontrkandydata (startował z własnego komitetu). 87,95 procent. głosujących uznało, że powinien rządzić gminą przez kolejną kadencję (2402 głosów za, 443 przeciw).

Wyniki wyborów w Łubnianach

W Łubnianach z kolei urzędujący wójt Paweł Wąsiak (komitet Rozwijamy Gminę Łubniany) zmierzył się z Krzysztofem Marsolkiem (komitet Śląscy Samorządowcy). Walczący o reelekcję Paweł Wąsiak uzyskał 68,41 procent poparcia (2584 głosów). Na jego rywala oddano 1193 głosy, co stanowi 31,59 procent. To oznacza, że Paweł Wąsiak został wybrany na kolejną kadencję.

Wyniki wyborów w Murowie

W Murowie urzędujący wójt Michał Golenia (komitet Śląscy Samorządowcy) pokonał Ewę Hasik (komitet Razem dla Murowa). Wybory udało się rozstrzygnąć w pierwszej turze, ale tu przewaga nie była tak znaczna. 56 procent głosujących uznało, że obecny wójt powinien rządzić przez kolejną kadencję (oddano na niego 1079 głosów). Ewę Hasik poparło 43,83 procent głosujących (uzyskała 842 głosów).

Wyniki wyborów w Niemodlinie

W Niemodlinie urzędująca burmistrz Dorota Koncewicz (komitet Trzecia Droga) będzie musiała oddać władzę Bartłomiejowi Kostrzewie (miał własny komitet wyborczy), który uzyskał 72,55 procent głosów (poparło go 3468 wyborców).

Drugi wynik uzyskał Mariusz Nieckarz (KWW Marcina Ociepy – Silny Region). Jego wizja rozwoju gminy przekonała 19,31 procent wyborców (uzyskał 923 głosy). Najsłabszy wynik należał do urzędującej burmistrz. Na Dorotę Koncewicz oddano 389 głosów (poparcie 8,14 procent).

Wyniki wyborów w Ozimku

W Ozimku urzędujący burmistrz Mirosław Wieszołek (Razem dla Ozimka) także nie miał rywala. Poparło go 82,77 procent wyborów, a więc wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. 4 346 głosujących chciało, by Mirosław Wieszołek rządził gminą przez kolejną kadencję. 962 wyborców było przeciw.

Wyniki wyborów w Popielowie

W Popielowie urzędująca wójt Sybilla Stelmach (własny komitet wyborczy) z powodzeniem walczyła o reelekcję. Poparło ją 75,79 procent głosujących (uzyskała 2079 głosów). Drugi wynik należał do Barbary Piekarek (KWW Przyjazna Wspólnota), na którą oddano 15,46 procent głosów (poprało ją 424 wyborców). Trzeci wynik uzyskał Piotr Szafrański (własny komitet wyborczy). Zdobył on 240 głosów, co oznacza poparcie na poziomie 8,75 procent.

Wyniki wyborów w Prószkowie

O reelekcję z powodzeniem walczył również burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula (własny komitet wyborczy), uzyskując 59,43 procent poparcia (oddano na niego 2014 głosów). Kontrkandydatką urzędującego burmistrza była Justyna Szmechta (KWW Razem dla gminy Prószków). Oddano na nią 1375 głosów, co stanowi 40,57 procent.

Wyniki wyborów w Tarnowie Opolskim

Druga tura wyborów czeka natomiast mieszkańców Tarnowa Opolskiego. Najlepszy wynik uzyskał Rudolf Urban (własny komitet wyborczy). Zdobył on 49,90 procent poparcia (1744 głosy), a to oznacza, że niewiele brakowało mu do przekroczenia wymaganych ponad 50 procent (wtedy wybory rozstrzygnęłyby się w pierwszej turze).

Drugi wynik należał do Magdaleny Chudowskiej, startującej z KWW Krzysztofa Mutza (1240 głosów, co przekłada się na 35,48 procent poparcia) i to ona wchodzi do drugiej tury. Rafał Zmuda, który startował z własnego komitetu wyborczego, zdobył 511 głosów, co oznacza poparcie na poziomie 14,62 procent.

Wyniki wyborów w Tułowicach

Nazwiska swojego nowego burmistrza nie znają też jeszcze mieszkańcy Tułowic. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Wesołowski (KWW Twój głos, twoja gmina) uzyskał 933 głosy (41,89 procent), ale to za mało, by rozstrzygnąć wybory. Urzędujący burmistrz spotka się w drugiej turze z Jackiem Patrysem (własny komitet wyborczy), którego poparło 804 wyborców (36,10 procent) Do drugiej tury nie wszedł Frédéric Coppin (KWW Twój głos, nasze działanie), na którego zagłosowało 490 osób (22 proc. poparcia).

Wyniki wyborów w Turawie

Zmiany nie będzie natomiast w Turawie, gdzie urzędujący wójt Dominik Pikos (własny komitet wyborczy) uzyskał 54,91 procent poparcia (1957 głosów), co oznacza rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze. Drugi wynik należał do Łukasza Farysa (KWW Szanse gminy Turawa). Kandydat zdobył 857 głosów, co przełożyło się na 24,05 proc. poparcia. Kolejne wyniki uzyskali Robert Sobczyk, startujący z KWW Ziemi Turawskiej (546 głosów, 15,32 procent poparcia) oraz Stefan Połonecki, startujący z własnego komitetu wyborczego (204 głosy, 5,72 procent poparcia).

