Opolanki mają patent na to, jak przestać być singlem! Odważysz się na błyskawiczną randkę?

- Pierwsze wrażenie jest tym, czego nie da się zrobić po raz drugi, dlatego tak ważne jest kilka pierwszych sekund – mówi Iwona Sykulska, jedna z pomysłodawczyń akcji w Opolu. – Nasze warsztaty służą samorozwojowi, a zdobyte podczas nich umiejętności na pewno będą procentować nie tylko w życiu uczuciowym. Zwieńczeniem spotkania będą szybkie randki i kto wie, może właśnie wtedy któryś z uczestników pozna miłość swojego życia.

Trzy opolanki połączyły siły i tak powstał pomysł na przedwalentynkowe wydarzenie. Spotkanie będzie składało się z trzech bloków. Na początek zaplanowano warsztaty, na których randkowicze będą mogli odkryć swoje mocne strony. Dowiedzą się również jak najlepiej się „zareklamować”.

– Małgorzata Gosztyła jest psychologiem i mediatorem. Pomoże zdefiniować jakim typem osobowości jest każdy z uczestników, bo osobowość wpływa na to, jak budujemy relacje z naszym otoczeniem – wyjaśnia Iwona Sykulska, która na co dzień zajmuje się marketingiem sieciowym i rozwija kompetencje menadżerów. – Porozmawiamy też o marzeniach i o tym, jak je skutecznie realizować. Niektórzy pragną czegoś, ale nie robią nic, by to osiągnąć. Inni małymi kroczkami zbliżają się do tego, co zaplanowali i ta determinacja również wpływa na naszą atrakcyjność.