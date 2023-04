Opole ma wreszcie swoją tężnię solankową. Tłumy mieszkańców przyszły korzystać z areozolu

W otwarciu obiektu wzięło udział wielu seniorów. Opolanki: Maria i Lucyna do tej pory jeździłyśmy na lecznicze inhalacje do Głuchołaz, gdzie tężnia działa od kilku lat.

Zdaniem architekta Piotra Opałki, który projektował m.in. obiekt w Głuchołazach działają te tężnie, które mają określone parametry, a liczy się wysokość.

- Tężnia powinna mieć minimum 6 metrów inaczej z solanki nie wytworzy się aerozol, który mamy wdychać w tężni. To kwestia fizyki – wyjaśnia.

Dr Zygmunt Konieczny, ordynator Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Chemioterapii SP ZOZ w Głuchołazach i wojewódzki konsultant ds. pulmonologii opowiada, że wielu jego pacjentów wskazuje na to, że solankowe inhalacje poprawiają ich samopoczucie.

- Korzystanie z tężni wpływa na poprawę drenażu śluzowo-rzęskowego, wzbogaca o mikroelementy i usprawnia ewakuację wydzieliny – to wszystko wspomaga proces powrotu do zdrowia, ale nigdy nie zastąpi leczenia konwencjonalnego. Inną kwestią są oczywiście korzyści społeczne wynikające z tego, że ludzie przychodzą do tężni. Samo wyjście z domu i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu to kapitalna sprawa – mówi.