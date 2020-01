Opole nie dofinansuje już zakupu nowego pieca na węgiel oraz kolektorów słonecznych

Ratusz nie wspiera też już zakupu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła do podgrzewania wody tłumacząc to niewielkim efektem ekologicznym. Także podmioty i osoby realizujące nową inwestycję nie mogą liczyć na dotację, bowiem na mocy prawa każdy inwestor ma obowiązek zainstalować ekologiczne ogrzewanie.

Nabór wniosków trwa do 29 maja. Trzeba je składać na określonym druku jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Te muszą być ukończone w okresie od 1 lutego do 15 października 2020 roku. Wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania tegorocznej puli na dotacje.