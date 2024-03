Mieszkańcy Opola-Groszowic są przeciwko budowie spalarni odpadów. "W raporcie są błędy”

- W raporcie oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji znaleziono błędy. Tym samym nie wiadomo, czy emisje tlenków azotu, benzopirenu, styrenu nie zostaną przekroczone i nie będą nas wszystkich zatruwały – mówi Małgorzata Sulikowska z komitetu Stop Spalarni w Opolu. – Błędy, o których mówię, wykrył profesor Leszek Pazderski, chemik z uniwersytetu w Toruniu. Dokument ten Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia przedłożyło prezydentowi Opola z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego oraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej, ale prezydent odmówił.

Kontrowersjami wokół spalarni w Groszowicach zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

- SKO uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania, czyli sprawa wraca do prezydenta Opola – mówi Grzegorz Wojciechowski z komitetu Stop Spalarni w Opolu. - Mamy nadzieję, że decydent, czyli prezydent Arkadiusz Wiśniewski, zdecyduje się na ponowne rozpatrzenie sprawy tym razem na korzyść mieszkańców. Temat spalarni został potraktowany po macoszemu i nie został przedyskutowany z mieszkańcami Opola. Martwimy się, by nie nastąpiło dalsze pogorszenie jakość powietrza