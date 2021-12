Opole. Przyjmiesz cudze dziecko pod swój dach? Dostaniesz pensję i urządzone mieszkanie

Z wyliczeń miasta wynika, że gdyby w Opolu pojawiło się choć pięć dodatkowych, zawodowych rodzin zastępczych, najmłodsze dzieci – czyli te do 3 roku życia - nie musiałyby trafiać do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zgłaszać mogą się również chętni do tego, by zostać niezawodową rodziną zastępczą.

pixabay.com