Kresowianie na Ślasku po 1945 roku. Nowy leksykon Instytutu Śląskiego w Opolu

Zebrana baza internetowa będzie podstawą do wydawania kolejnych tomów tradycyjnych leksykonu. Pierwszy tom leksykonu zawiera 159 haseł opracowanych przez 35 autorów. Wśród tych haseł przedmiotowych są hasła podstawowe tłumaczące sam temat Kresów i przesiedleń oraz hasła wyjaśniające problemy terminologiczne, które występują w tym zakresie.

W pierwszym tomie znajdziemy także 144 hasła biograficzne.

- Osoby, które znajdują się w leksykonie, to osoby, które mają związek z Kresami, a po czterdziestym piątym roku znalazły się na Śląsku. Niekoniecznie oznacza to, że te osoby, które mają związek z Kresami, musiały tam przez długi czas przebywać. Czasami są to osoby, które tam się urodziły i później przyjechały tutaj. Czasami to osoby, które tam się urodziły wcześniej i już na Kresach osiągnęły jakiś sukces, czy też stabilizację zawodową i były osobami. Zauważalny mi wybijającymi się, a potem przesiedliły się na Śląsk. Czasem są to osoby, które urodziły się gdzie indziej, a ukształtowały się zawodowo na Kresach i później się z tymi Kresami związały i powojnie przyjechały na Śląsk - dodaje Krzysztof Kleszcz.