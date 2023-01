Opolski NFZ zaprasza panie na bezpłatne badania cytologii „Cytologia na cito”

Do udziału w akcji zaprasza opolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Cytologia jest jednym z najważniejszych elementów profilaktyki raka szyjki macicy – mówi Barbara Pawlos, rzecznik OO NFZ. - Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie nieprawidłowych komórek w szyjce macicy, z których może rozwinąć się nowotwór.

Dni profilaktyki raka szyjki macicy „ Cytologia na cito” zaczynają się we wtorek 24 stycznia, a kończą w czwartek 26 stycznia. Żeby wziąć udział w badaniu wystarczy zadzwonić do rejestracji (nr 77/549 53 54 lub 77/ 54 95 355 od 8:00 do 16:00) i zapisać się na dogodny termin. Liczba miejsc jest ograniczona.

Badania wykonywane będą w czterech placówkach Przychodni Centrum Zdrowia w Opolu: