Opolski szpital wznawia projekt bezpłatnych badań i porad dla kobiet w ciąży, po porodzie i najmłodszych dzieci

I wyjaśnia, że położne wspierają panie spodziewające się dziecka lub po porodzie merytorycznie, przygotowując je do porodu i połogu oraz udzielając porad związanych z laktacją. Skorzystać z tego mogą kobiety do 20 tygodnia ciąży oraz 6 miesięcy po porodzie.

Konsultacji udzielają lekarze i specjaliści, m.in.

neonatolog,

prawnik,

neurologopeda,

fizjoterapeuta,

psycholog,

pielęgniarka neonatologiczna,

pielęgniarka,

dietetyk

położna w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi.

- Wznowiliśmy już także profilaktyczne badania USG przezciemiączkowego oraz jamy brzusznej oraz liczne nieinwazyjne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka do 2 roku życia - dodaje Małgorzata Sobel.

Jednym z oferowanych badań diagnostycznych dotyczących rozwoju dziecka jest np. „Skala Brazeltona”, pozwalająca ocenić rozwój dziecka od pierwszych chwil po urodzeniu do 2. miesiąca życia. Badanie składa się z czterech elementów: badania snu, siły dziecka, interakcji oraz płaczu.

Oto opinia jednej z pacjentek, która skorzystała z diagnostyki rozwoju dziecka Skalą Brazeltona: „Daje ona wiele cennych wskazówek rodzicom: po wyjściu ze szpitala wiedziałam, że mogę prowadzić normalny tryb życia, czyli mogę spokojnie odkurzać, gdy dziecko śpi, oglądać tv, a mojemu dziecku nie będzie to przeszkadzać. Ważną informacją dla mnie było również to, że dziecko reaguje na mój głos (słyszy) i że podąża wzrokiem za moją twarzą (widzi). Było to ważne dla mnie w szczególności, ponieważ moje dziecko jest wcześniakiem i dodało mi to otuchy. Dlatego warto i każdemu kto będzie miał okazję zbadać swoje dziecko tą metodą, to polecam”.