Opolskie Morsy zapraszają na świąteczną, sylwestrową i noworoczną kąpiel w Bolko [ZDJĘCIA]

Grupa Morsy Opole spotyka się na kąpielisku Bolko co niedzielę. Wchodzą do wody, by hartować organizm i poprawić krążenie.

- A także przy poczuć przypływ endorfin, który wiąże się z morsowaniem - podkreśla Dariusz Chwist z grupy Morsy Opole, radny klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

W minioną niedzielę na kąpielisko Bolko była ponad setka morsów. Dariusz Chwist podkreśla, że będą się tam spotykać także w dni świąteczne. - 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zapraszamy na godz. 11 - mówi.

- Organizujemy też sylwestrowe morsowanie. Zbiórka o godz. 23.45. Prosimy przy tym, aby nie przynosić ze sobą alkoholu - zaznacza Dariusz Chwist.

- Kąpielą w Bolko zamierzamy też powitać Nowy Rok. 1 stycznia 2020 roku zapraszamy na godz. 14 - zachęca.