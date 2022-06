Park Naukowo-Technologiczny w Opolu dołączył do porozumienia opolskich instytucji otoczenia biznesu

- W tak kompaktowym województwie, jak nasze, synergia działań instytucji i izb na rzecz środowiska biznesowego jest bardzo ważna. Dzięki niej każdy może wnieść coś wartościowego i poszerzyć spektrum działań – mówi prof. Jarosław Mamala, prezes PNT w Opolu. – Przystępując do tego porozumienia wnosimy do wspólnej oferty pakiet naszych sprawdzonych inicjatyw. Szczególnie cennym może być to, co proponujemy od lat młodym, innowacyjnym firmom działającym w formule start-upów.