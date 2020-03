Park Przemysłowy Metalchem. Nasyp na wiadukcie jest gotowy

Przez szlaban mógł spalić się cały blok. Zarządca milczy

We wtorek 24 marca mieszkańców ulic Katowickiej i Armii Krajowej w Opolu obudził ryk strażackich syren. Strażacy na kilka minut utknęli przy szlabanie, który uniemożliwiał dojazd do posesji od strony palącego się lokalu. - Mogło dojść do tragedii! - mówią nam mieszkańcy okoliczny...