Pasjonat z Kluczborka robi świetne zdjęcia nocnego nieba. Powierzchnię Księżyca widać na nich z detalami

- Z wykształcenia jestem inżynierem metalurgiem, skończyłem zarządzanie inżynierskie – opowiada Zbigniew Chudy. – Fotografią z pasji zająłem się, kiedy zostałem ojcem, aby robić zdjęcia swoim pociechom. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a fotografia to temat, który można zgłębiać latami.

Pan Zbigniew jest samoukiem, uczył się metodą prób i błędów, a także korzystał z dostępnych w Internecie tutoriali. Z czasem zaczął specjalizować się w zdjęciach rodzinnych i przyrodniczych, a obecnie w reportażach ślubnych.

- Kiedy moją pasją stała się również fotografia przyrodnicza, zakupiłem teleobiektyw – mówi Zbigniew Chudy. – W czasie pandemii wykorzystywałem go do robienia zdjęć portretowych, to dawało bezpieczeństwo z racji odległości pomiędzy fotografem a modelem. Okazało się, że obiektyw całkiem nieźle kompresuje i odcina obiekt fotografujący od tła. Mając teleobiektyw o ogniskowej 200-600 mm, zacząłem fotografować Księżyc w połączeniu z moim obecnym aparatem, który pozwala na mega zbliżenia w postprodukcji.