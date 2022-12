Pierwszy atak zimy utrudnił ruch na drogach całej Opolszczyzny. Uwaga na szybkość

Tuż po godzinie 7 rano na trasie Polska Cerekiew - Jaborowice autobus PKS z 15 pasażerami wpadł do rowu na zaśnieżonej drodze. Nikomu nic się nie stało, ale wszyscy mogli wyjść z pojazdu dopiero po otwarciu zablokowanych drzwi przez strażaków. Najtrudniej na drogach miały właśnie pojazdy ciężkie. W Żywocicach na moście na drodze wojewódzkiej zderzyły się dwie ciężarówki. Na trasie Oława – Brzeg ciężarówka zablokowała drogę krajową po tym, jak wpadła w poślizg. Między Strzeleczkami a Dobra osobówka wpadła do rowu. W Michałowicach koło Brzegu na skrzyżowaniu drogi krajowej z lokalną zderzyły się dwie osobówki.

Nieco spokojniej było na południu Opolszczyzny, być może dlatego, że tam dość intensywnie pada już od soboty i kierowcy zdążyli się przyzwyczaić, bo przez weekend nie było spokojnie.

- Od piątku do soboty zarejestrowaliśmy 8 zdarzeń drogowych, wszystkie to były kolizje, bez osób poszkodowanych – informuje Janina Rutkowska z KPP w Nysie. – Najczęściej kierowcy nie dostosowywali szybkości do trudnych warunków na drodze.