Kierowca: „Ograniczenie prędkości w tym miejscu jest bardziej niebezpieczne niż same dziury”

- Zima rządzi się swoimi prawami i ja rozumiem, że w drogach wypadają dziury. Ale w głowie mi się nie mieści, że niektóre udało się załatać, a na odcinku od świateł we Wrzoskach aż do punktu kontroli pojazdów – zamiast naprawy – postawiono znak ograniczający prędkość do 40 kilometrów na godzinę - mówi pan Tomasz, który kłopotliwy odcinek pokonuje dwa razy dziennie – w drodze do i z pracy. Zdaniem kierowcy ograniczenie prędkości w tym miejscu prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, których on wielokrotnie był świadkiem. – 40 km/h w miejscu, gdzie normalnie można jechać 90 km/h sprawia, że kierowcy – zwłaszcza samochodów ciężarowych – zaczynają się irytować. Siedzą mi na zderzaku, trąbią albo wykonują niebezpieczne manewry. Dlatego mam do wyboru: łamać przepisy i jechać szybciej, albo ryzykować bezpieczeństwo swoje i dziecka. Moim zdaniem to kwestia czasu, aż w tym miejscu dojdzie do wypadku.