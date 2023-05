Pijany napadł na sklep osiedlowy w Tarnowie Opolskim. W więzieniu spędzi 4 lata [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 23 grudnia 2022 roku w Tarnowie Opolskim. Oskarżony wszedł do sklepu osiedlowego i zażądał wydania pieniędzy. Następnie przyłożył nóż do brzucha pracownika sklepu i powiedział: „Dawaj kasę, to jest napad”.

Mężczyzna ukradł z kasetki sklepowej 470 zł i uciekł ze sklepu.

Po zatrzymaniu mężczyzna nie przyznawał się do przestępstwa. Zdanie zmienił dopiero w momencie, gdy śledczy pokazali mu film z całego zajścia, gdzie dobrze było widać jego twarz.

- Byłem pijany, dlatego nie pamiętałem, że to zrobiłem. Gdy wytrzeźwiałem i zobaczyłem te nagranie, wiedziałem, że to byłem ja – stwierdził na rozprawie oskarżony.

Mężczyzna na początku rozprawy złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zaproponował dla siebie karę 4 lat więzienia.

Prokuratura przystała na tę propozycję. Z uwagi na to, że Krzysztof B. nie spowodował nożem żadnego uszczerbku na zdrowiu, również sąd zgodził się z takim rozstrzygnięciem. Mężczyzna będzie musiał także poddać się terapii uzależnień od alkoholu.