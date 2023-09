Podniebne kolosy zakończyły zmagania. Zwycięzcą 9. Aeropikniku w Paczkowie został Arkadiusz Iwański z Aeroklubu Wrocławskiego.

Przypomnijmy, że IX Aeropiknik czyli paczkowska odsłona Balonowego Pucharu Polski, rozpoczął się już w czwartek (7 września) na plaży w Kozielnie, nad malowniczym Zalewem Paczkowskim.

Widzowie mogli obserwować ekipy balonowe, które dwa razy dziennie – o świcie i przed zmrokiem - startowały na loty sportowe.

- Na niebie trwają zmagania kilkunastu drużyn sportowych w ramach Pucharu Polski w lotach balonowych. Jest to niesamowite wydarzenie, zarówno pod kątem widokowym, jak i sportowym - mówił Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. - Gościmy mistrzów Polski i mistrzów świata, którzy latają na paczkowskim niebie! Zapraszamy do Paczkowa, warto do nas przyjechać.