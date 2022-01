Podwyżki prądu i gazu o kilkaset procent. Koalicja Obywatelska obarcza za to rząd. Przyczyny drożyzny są jednak dużo bardziej skomplikowane

Poseł KO Tomasz Kostuś stwierdził, że „PiS po raz kolejny nie dotrzymało słowa i oszukało obywateli”. Podobnego zdania był także poseł KO Witold Zembaczyński, który winą za kryzys energetyczny obarczył rząd PiS.

Następne wyliczono, że Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w 2021 roku za jedną megawatogodzinę płaciło 354 zł, a w 2022 r. miałoby to już być 1854 zł. Kontrakt na dostawę gazu, który podpisuje się co roku, wyniósł w 2021 r. 509 tys. zł, a w tym roku jest to już ponad 2 mln zł.

- To, co obecny rząd robi, to jest nic innego jak rolowanie inflacji. Przyniosłem na konferencję rachunki za gaz od jednego z mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i wzrost cen jest po prostu gigantyczny - tłumaczył Robert Węgrzyn, radny sejmiku.

Następnie stwierdził, że miesięczny rachunek za ciepłą wodę i ogrzewanie 65-metrowego mieszkania za rok poprzedni wyniosło 535 zł, a od stycznia tego roku będzie to 825 zł.