Podział mandatów w Sejmiku Województwa Opolskiego. Kto zyskał, a kto stracił. Oficjalne wyniki Mirela Mazurkiewicz

W Sejmiku Województwa Opolskiego zasiada 30 radnych. W 2018 roku wybory również wygrała Koalicja Obywatelska, ale wówczas wprowadziła 13 radnych. To oznacza, że ugrupowanie po niedzielnych wyborach zyskuje dwie szable. archiwum

To już pewne. Koalicja Obywatelska wprowadzi do sejmiku 15 radnych, a to oznacza, że niewiele jej brakuje, by zbudować większość. Drugą siłą jest PiS z 10 radnymi, a dalej Śląscy Samorządowcy (4 radnych) i Trzecia Droga (1 radny).