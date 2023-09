Policjanci z sąsiedztwa. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla wracają na ekrany. Widzowie polubili tę parę

- Do zadań dzielnicowej Kamili należy nie tylko przeprowadzanie interwencji, co będziecie mogli już niedługo zobaczyć w ramach programu „Policjanci z sąsiedztwa" - zapowiada podkom. Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Kędzierzyńska policjantka w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły" odwiedza również dzieci, by przypomnieć im m.in. o tym, jak reagować, gdy zaczepi je obca osoba oraz co należy podać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.