Pomysł piekarni z Krasiejowa: Maska z filtrem za darmo... do każdego bochenka chleba

Piekarnia z Krasiejowa we wtorek do chleba dołożyła ponad 600 masek z filtrem. Na facebookowym profilu załączyła link do instrukcji korzystania z takiej maski.

Wspólnie z Pomagamy Polakom postanowiliśmy zadbać o Wasze zdrowie. Dlatego we wtorek (21 kwietnia - red.), do każdego bochenka chleba zostanie dodana bezpłatna maska z filtrem P2 - napisano na facebookowym profilu piekarni z Krasiejowa Tradycyjnie Robione. Chleby można kupić w sklepach, do których krasiejowska piekarnia dostarcza pieczywo, w Ozimku, Krasiejowie, Grodźcu, Zawadzkiem, Starej Schodni, Szczedrzyku i Chrząstowicach. Załączono też link do strony partnerskiej firmy Pomagamy Polakom, także z Krasiejowa (właściciele są spokrewnieni), gdzie można znaleźć instrukcję zakładania tych maseczek. - Maski szyte są z warstw włókniny polipropylenowej oraz wkładu filtracyjnego poliestrowego, a materiał, który wykorzystujemy posiada atesty. Są wielokrotnego użytku pod warunkiem, że są codziennie dokładnie dezynfekowane, prane ręcznie bądź parowane. - Nie należy ich wykręcać, czy też wirować. Pamiętajmy, aby maskę zdejmować mając na dłoniach rękawiczki (jednorazowe) - informuje Ireneusz Polaczek z Pomagamy Polakom. Czytaj także Jakie są rodzaje maseczek, gdzie je kupić i ile kosztują? Firma deklaruje, że zakupienie u niej jednej maski równoznaczne jest ze sfinansowaniem drugiej takiej dla potrzebujących, m.in. do szpitali, dla policjantów i urzędników. - W ciągu tygodnia od rozpoczęcia akcji rozdaliśmy 1,5 tys. takich maseczek - dodaje Ireneusz Polaczek. Piekarnia Tradycyjnie Robione we wcześniejszym wpisie na FB poinformowała, że dla zwiększenia bezpieczeństwa jej produktów wprowadziła pakowanie w woreczki ochronne wszystkich rodzajów chleba i bułek i wstrzymała również odbiór niesprzedanego pieczywa ze sklepów, aby nie dopuścić do ewentualnego skażenia samochodów transportowych lub piekarni. Tradycyjnie Robione to spółka, która kilka lat temu zainwestowała w modernizację starej geesowskiej piekarni w Krasie­jowie. Zachowała jej tradycyjny charakter, m.in. ceramiczny piec chlebowy opalany węglem, ale cały park maszynowy pochodzący z lat 70. został gruntownie zmodernizowany. Czytaj także Poczta Polska też sprzedaje maseczki. Ile kosztują? Flesz: koronawirus wpłynął na polskie rolnictwo Wideo